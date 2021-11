Bonus terme 2021, dove utilizzarlo in Lombardia

Da lunedì 8 novembre alle 12.00, e fino al 12 novembre, sarà possibile prenotare il Bonus terme 2021 presso una delle strutture accreditate (l'elenco completo è sul sito https://bonusterme.invitalia.it/).

In cosa consiste il bonus? In uno sconto del 100% sui servizi acquistati, fino a un massimo di 200 euro. Per ottenerlo non è necessario avere un reddito massimo: tutti i cittadini possono chiedere il bonus (uno a testa) e hanno poi 60 giorni di tempo per utilizzarlo. Tuttavia, il Governo ha stanziato solo 53 milioni di euro. Il che significa che, considerando una richiesta di 200 euro a testa, solamente 256mila persone potranno usufruire dell'incentivo.

Per richiedere il Bonus terme è bene sapere che:

è riservato ai cittadini maggiorenni residenti in Italia

non può essere concesso per servizi termali già a carico del SSN, di altri enti pubblici o oggetto di ulteriori benefici riconosciuti al cittadino

non è cedibile a terzi

non costituisce reddito imponibile del cittadino che ne beneficia e non può essere calcolato nell'ISEE

non può essere utilizzato per i servizi di ristorazione e ospitalità

Bonus terme, le strutture accreditate in Lombardia

Queste le strutture che, in Lombardia, accettano il Bonus terme 2021: