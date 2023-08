Tra i borghi più belli d'Italia, 25 sono in Lombardia: ecco la nostra Top 5

I borghi sono tra i luoghi più belli della nostra Italia. Raccontano di tempi passati, e sono pieni di tesori da scoprire. A raccogliere i più caratteristici è l'associazione "I Borghi più Belli d'Italia".

Dove visitare alcuni di questi borghi, senza spostarsi troppo da Monza? Eccone cinque in Lombardia.

Bellano

Affaciato sul lago di Como, e più precisamente sulla sua sponda lecchese, Bellano somiglia ad una bomboniera. Perfetta base di partenza per escursioni sul lago e nell'entroterra, è famoso per il suo orrido: questa gola naturale, creata 15 milioni di anni fa dal torrente Pioverna, è un luogo magico. D'estate come d'inverno.

Bienno

In provincia di Brescia, Bienno è un borgo medievale tra i più belli d'Italia. Qui ci sono stretti vicoli e case di pietra, portali con fregi e stemmi, palazzetti rinascimentali ed eleganti loggiati, corti di ciottoli e alte chiese. Il momento migliore per venirci è durante la Mostra Mercato dell’Artigianato e dell’Antiquariato, quando i lavori di artigiani e artisti riempiono il centro storico, e vengono rimessi in funzione il mulino storico, la Fucina Museo e l’antica arte della forgiatura.

Cornello dei Tasso

Raggiungibile solo a piedi, questo borgo della provincia di Bergamo è un tuffo in un'altra epoca. Paesino di montagna a cui arrivano antiche mulattiere, vide nascere una delle prime "multinazionali" europee, un servizio postale tra l’impero asburgico e il resto d’Europa. A sorprendere è anche la sua disposizione su tre livelli: al livello basso si svolgeva il mercato, nel livello intermedio ci sono le abitazioni, al livello più elevato si erge la chiesa.

Gromo

In provincia di Bergamo, su di un promontorio roccioso, Gromo è un borgo della Val Seriana che - un tempo - ospitava ricche miniere di ferro. Tuttavia, nel 1666, un'inondazione distrusse le sue fucine. E, la fiorente arte del ferro, cadde in rovina. Oggi è un villaggio rurale circondato dai pascoli, che pare uscito da un dipinto e che - nei suoi edifici - nasconde tesori d'arte.

Tremosine sul Garda

Tra le località più caratteristiche che si possono ammirare sul Garda, Tremosine sul Garda è un borgo diffuso che pare sospeso tra terra e cielo. La strada di collegamento tra il porto e le case fu scavata solo nel 1913: oggi, la strada della forra è tra le più belle del mondo.