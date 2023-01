Alla scoperta del "borgo dei 1000 scalini"

Affacciato sul lago di Como, Corenno Plinio dista da Monza circa un'oretta. Visitarlo, magari approfittando di una giornata di sole, è un'esperienza da fare.

Abitato da sole 16 persone, Corenno Plinio è circondato dalle montagne. Ha un solo ristorante, e qualche negozietto. Ma, soprattutto, ha viuzze e case di sassi collegate tra loro attraverso lunghe scalinate in pietra. Da qui il soprannome di "borgo dei 1000 gradini". Salire e scendere dalle scale è un vero divertimento per i bambini, il che fa di Corenno Plinio la meta perfetta per una gita fuoriporta in famiglia.

Cosa si può fare in questo borgo dall'aspetto antico? Ci si può sedere sul muretto del vecchio molo, per guardare le montagne che si specchiano nell'acqua. Si può passeggiare, e fermarsi poi nei punti di interesse. C'è una piazzetta che somiglia ad un balcone sul lago, la cui inferriata è formata da un insieme di piccole cannucce che funzionano come dei cannocchiali: sono infatti puntate verso i punti di interesse illustrati nei pannelli esplicativi lì accanto. C'è la chiesa di San Tommaso di Canterbury, coi suoi capitelli bianchi e le sculture gotiche. E c'è il castello che, quando aperto, regala una vista mozzafiato (in realtà questo castello non ha mai ospitato re o regine, ma solamente la popolazione in caso di pericolo).