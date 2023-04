Al Bosco Eremo Locatelli, l'escape room si fa nel bosco e diventa Escape Wood

A Corbetta, poco distante da Milano e a mezz'ora d'auto da Monza, l'Eremo Locatelli è un terreno privato di sei ettari, perfetto per gli eventi e per staccare la spina.

Nato oltre sessant'anni fa per volere del nonno Vittore Locatelli, è passato poi nelle mani della figlia Giovanna "Anny" e in quelle delle nipoti Sara e Vittoria Ponzio Locatelli. Qui si trova una grande area con forno a legna, griglia e cucina, per compleanni, matrimoni e feste private, ma si trovano anche un campo da tennis in terra rossa, un ping-pong, un biliardino e un'altalena polivalente. E poi tanti sentieri tra gli alberi, un laghetto da solcare in barca, e tante aree per il relax.

C'è però un'esperienza che, più di tutte, si può fare qui: l'Escape Wood. Escape room ambientata nella natura, la prima in Italia, l'Escape Wood è un gioco di logica che si svolge nel bosco: i partecipanti hanno 90 minuti di tempo per riuscire a evadere risolvendo enigmi, rompicapi e indovinelli.

Chi ama i corsi può invece scegliere tra le tantissime proposte: macramè, botanical living (composizioni floreali), kintsugi (restauro ceramica), creazione profumi, tricotin, aromaterapia e moltissimo altro.