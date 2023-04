In Brianza c'è un ristorante tutto dedicato alla pasta

Hai mai visto un ristorante che, in menù, ha la scarpetta? A Brianza quel ristorante esiste.

La Pasteria, a Besana Brianza, è un pastificio con cucina. Mecca dei "pasta lovers", tra Gli Sfiziosi propone proprio La Scarpetta, del caldo ragù di carne accompagnato da pane fresco artigianale. Tuttavia, a farla da padrone qui sono i primi. Ovviamente a base di pasta. Nonna is back è un piatto di tagliatelle all'uovo come quello che fa la nonna, e con cui la scarpetta è d'obbligo. Qui è sempre domenica ricrea le classiche e intramontabili lasagne della domenica, con la pasta fresca all'uovo, il ragù e la besciamella. Ma ci sono anche abbinamenti insoliti, come il sugo giallo di pomodorini e peperoni, stracciatella e granella di pistacchi che condisce i tocchetti di spinaci.

Non esistono secondi piatti, qui, ma si può concludere il pasto con un dolce genuino. Come a casa della nonna, quando ci si ritrovava tutti attorno ad un tavolo.