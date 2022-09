Arriva a Milano “Bubble World”, esperienze surreali e 13 stanze a tema bolle

Sei pronto per vivere in un mondo fantastico? Dopo aver passato anni difficili, c’è bosogno di sognare, di volare con la fantasia, ma soprattutto di emozionarsi. Allora tuffati nell’atmosfera surreale e coloratissima di Bubble World, immerso tra milioni di bolle di ogni tipo.

Per vivere la magia, non devi fare molta strada: Bubble World aprirà infatti i battenti a Milano, presso il Lampo Scalo Farini, dal recupero di una superficie di 5000 mq interna allo scalo ferroviario.

Che cos'è Bubble World? Un percorso interattivo e multisensoriale attraverso tutti i tipi di bolle, da quelle di sapone alle bolle di fumo, fino alle bolle UV. Il percorso è composto da 13 stanze a tema dove ti sarà possibile ammirare bolle subacquee, palloncini colorati e addirittura entrare in una bolla gigantesca.

Diverse le esperienze da vivere all’interno di Bubble World, pensate per stimolare tutti e 5 i sensi. Gli amanti dell’esplorazione potranno vivere l’esperienza di vedere il mondo a bordo di una mongolfiera grazie ad un simulatore di volo, oppure camminare in una stanza piena di nuvole. Potrai inoltre sentirti proprio come una bolla tuffandoti al suo interno grazie all’esperienza VR, oppure sentirti piccolino tuffandoti in un’enorme vasca piena di palline o in una stanza piena di palloncini.

La mostra-evento si inaugurerà il 7 dicembre, e sarà aperta da mercoledì a lunedì dalle 10:00 alle 18:00.

Aperta a tutti, i biglietti costano € 9,50 (ridotto) e € 13,90 per gli adulti.

Accessibile anche alle persone con mobilità ridotta, a carrozzine e passeggini.