A Nova Milanese nasce il Cammino di Sant’Antonino

Finalmente, dopo tre anni di attesa, Nova Milanese vede realizzarsi il Cammino di Sant’Antonino. Il percorso - nato da un’idea di Vincenzo Carnemolla - con un lunghezza di 9,5 chilometri collegherà tutte le chiese del paese.

Era il 2019 quando Vincenzo Carnemolla, esperto di trekking con alle spalle diverse esperienze tra cui il Cammino di Santiago, decide di dare vita ad un cammino spirituale proprio nel suo paese. Dopo una lunga e scrupolosa collaborazione con Polizia Locale e Amministrazione Comunale di Nova Milanese, il Cammino di Sant’Antonino, dal nome del patrono della cittadina brianzola, prende finalmente forma.

Carnemolla spiega che la sua idea nasce quasi per caso, dal desiderio di vivere la sua passione per il trekking in un percorso che vede unirsi le sei chiese cattoliche del paese e i luoghi di culto evangelici.

Sempre Carnemolla racconta che ha voluto scegliere un luogo a lui caro come partenza e arrivo del cammino, ovvero la sede dell’Avis in via Oberdan. Da qui i partecipanti potranno proseguire fino alla chiesa della Beata Vergine Assunta, e quella di Santa Maria Assunta, fino ad arrivare alla chiesetta di via Favaron. Il percorso continua passando dalla chiesa di San Bernardo, quella di San Giuseppe, concludendo con la chiesa centrale di Sant’Antonino. Al cammino sono stati aggiunte anche la chiesa Evangelica di Piazza delle Pentecoste e la Sala del regno dei testimoni di Geova in via Alighieri.

La parte organizzativa del progetto inizia ad ottobre 2021 coinvolgendo direttamente il sindaco Fabrizio Pagani e il comandante della Polizia Locale Cosimo Tomasso.

Durante lo studio del tracciato sono stati considerati diversi aspetti, uno su tutti quello che riguarda la sicurezza. Segnaletiche adeguate aiuteranno i viandanti ad avere degli attraversamenti sicuri, oltre che a seguire il corretto itinerario.

Avendo già svolto il percorso, che rimane comunque a disposizione dei cittadini, Vincenzo Carnemolla si ritiene entusiasta e fiero del risultato, arrivato dopo anni di dedizione e impegno. Infine, ha voluto dedicare alcune parole al compianto padre: “Il fatto che si concretizzi quest’anno, a cento anni dalla nascita di mio padre, per me significa molto".