In Brianza come in America: apre il campo delle zucche di Galbiate

I campi di zucche appartengono alla tradizione americana ma, oggi, è possibile trovarne uno a pochi chilometri da Monza. È il campo delle zucche di Galbiate (Lecco), suggestivamente affacciato sul lago e intriso di una magica atmosfera.

Si possono fare foto straordinarie, qui. Ma si può anche scegliere la propria zucca, per intagliarla in vista di Halloween con la soddisfazione in più di non averla acquistata al supermercato ma di averla invece "raccolta".

Il campo delle zucche di Galbiate (SP51 n.4) è aperto fino al 31 ottobre, tutti i giorni dalle 16.30 alle 18.30. Il venerdì, il sabato e la domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. L'ingresso è gratuito e la prenotazione non è necessaria.