Canali Rai e Mediaset, da quando non si vedranno più a Monza e provincia?

Lo scorso 20 ottobre è cominciata la transizione verso il nuovo digitale terrestre.

Ben presto, dunque, sarà necessario acquistare un nuovo televisore HD oppure un decoder (magari approfittando degli incentivi statali). Questo, sebbene fino alla fine del 2022 le varie emittenti potranno ancora trasmettere in simultanea con i nuovi e vecchi standard. Solo che, chi ha una tv "vecchia", troverà i canali Rai e Mediaset non più dall'1 al 6 (qui li potrà vedere solo chi ha un televisore dotato dei nuovi standard) ma su altri numeri successivi al 10, a seconda della propria zona.

Quando non si vedranno più i canali a Monza e provincia

La maggior parte delle televisioni moderne è dotata di risintonizzazione automatica: vanno dunque da sole a captare i "nuovi" canali, mostrandoli in automatico all'utente. In alternativa, è necessario procedere con la sintonizzazione automatica.

Tuttavia, c'è ancora un po' di tempo: la provincia di Monza e Brianza fa infatti parte del gruppo di province in cui lo switch-off avverrà tra il 7 e l'11 marzo.

L'8 marzo 2022, infatti, le emittenti televisive nazionali dismetteranno la codifica di trasmissione Mpeg-2 e attiveranno la codifica Mpeg-4 sullo standard tecnologico DVBT: solo i televisori che supportano tale tecnologia consentiranno all'utente di vedere i canali in HD. Se già ora è stato eseguito lo switch-off di Rai 4, Rai 5, Rai Movie, Rai Yoyo, Rai Sport +Hd, Rai Storia, Rai Gulp, Rai Premium e Rai Scuola per la Tv di Stato, e di TgCom24, Italia 2, Boing Plus per Mediaset, Radio 105, R101 Tv e Virgin Radio TV, presto saranno coinvolti anche tutti gli altri canali Rai e Mediaset.

Come verificare se è giunto il momento di cambiare la TV? È molto semplice. Basta sintonizzarsi su un canale HD come il 501: se lo si vede, vuol dire che la propria televisione "sopravvivrà" alla transizione.