Candy World: ad Arese, la mostra in cui ci si immerge in una piscina di Marshmallow

Dopo il Museum of Dreamers, e la Bubble World Experience, arriva a Milano la Candy World Experience.

Per la verità, questa volta l'allestimento non sarà a Milano città. Sarà invece ad Arese, presso il centro commerciale Il Centro di via Giuseppe Eugenio Luraghi 11.

La mostra immersiva resterà aperta dal 14 aprile al 12 luglio, e offrirà al pubblico dodici diverse installazioni. Si potrà nuotare in una piscina piena di marshmallow, camminare tra le caramelle e i Chupa Chups, attraversare foreste di macarones e sfiorare casette gommose.

Attualmente, per la verità, non sono stati svelati troppi dettagli. Ci si può solamente iscrivere alla lista d'attesa sul sito https://candyworldexperience.com/ per ricevere in anteprima informazioni sulla vendita dei biglietti.