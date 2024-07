Anche cani e gatti hanno caldo: le regole per salvarli dalla canicola

Il caldo lo soffrono anche loro. Vita dura in questi giorni di grande afa anche per i nostri animali domestici che boccheggiano, soprattutto se non possono godere di aria condizionata o di spazi all’ombra dove riparasi.

Così che, come ogni anno, dall’Enpa di Monza arrivano i consigli utili per aiutare i nostri amici a quattro zampe ad affrontare (con noi) queste giornate torride. Evitando di farli incappare in quei colpi di calore che per loro potrebbero rivelarsi mortali.

Alcune semplici regole per la sua salute e benessere anche in queste giornate dal clima infernale che l'Ente nazionale protezione animali di Monza ha condiviso sul suo sito: