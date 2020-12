Arriva a Monza il "taglio sospeso": capelli e barba gratis per gli operatori sanitari

A Monza, in via Cortelonga 12, è stato inaugurato il nuovo barber shop di Barberino's.

A due passi dall'Arengario, lo store (il settimo in Lombardia e il nono in Italia) nasce da un attento lavoro di ristrutturazione e di riqualificazione dell'antica corte dei Longobardi. Il risultato? Un luogo intimo, elegante, emblema di un marchio che - sin dalla sua nascita - ha introdotto un nuovo concetto di "barbiere", all'insegna del lusso accessibile. Una zona è dedicata al relax e ai servizi di grooming, nell’altra i clienti possono rilassarsi nell’attesa di essere serviti, gustando bevande offerte a seconda della stagione.

Anche qui, come negli altri barber shop del gruppo, vale l'iniziativa "servizi sospesi" per tutti coloro che hanno combattuto (e stanno combattendo) in prima linea la lotta contro il Coronavirus. Barberino’s, infatti, ha deciso di regalare 1.000 tagli di capelli e 1.000 rasature o regolazioni della barba con panni caldi a medici, infermieri e operatori sanitari che operano nella provincia.

Prenotando (telefonicamente o tramite app su smartphone) il trattamento preferito e semplicemente mostrando il proprio tesserino in negozio, gli operatori sanitari potranno quindi essere ospiti degli esperti barbieri di Barberino’s e riscoprire i piaceri della pausa dal barbiere, come una volta. Le donne potranno cedere il tesserino al proprio partner. Un’iniziativa che, soltanto su Monza, vale in totale 55mila (30mila euro “sospesi” per i tagli di capelli e 25mila euro per rasature e regolazioni barba.