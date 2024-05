Che cosa fa Capitan Ventosa sul treno che passa in Brianza?

Un viaggio decisamente scomodo quello che questa mattina, giovedì 23 maggio, ha fatto Capitan Ventosa a bordo del vagone Trenord della S9 Saronno-Albairate Vermezzo che si ferma anche a Monza e a Seregno.

Erano basiti e al tempo divertiti i pendolari che questa mattina hanno incontrato l'inviato di Striscia la Notizia che in quel vagone super affollato ha trovato posto solo dove vengono abitualemente messi i bagagli, sopra i sedili. Pendolari che come ha scoperto e vissuto lo stesso Capitan Ventosa devono fare i conti anche coi ritardi. Un servizio che verrà trasmesso nelle prossime sere per raccontare il calvario che ogni giorno vivono i pendolari che utilizzano i treni. Vagoni che nelle ore di punta sono strapieni, con le persone schiacciate come sardine che fanno persino fatica a scendere alla fermata, se non facendosi largo con spintoni tra la folla. Capitan Ventosa non riesce a scendere: c'è troppa gente è stipata proprio sotto di lui.

"Quante fermate mancano a Lambrate? - chiede nel video che i pendolari hanno diffuso sui social -. Mancano tre fermate ma io da qui non scendo". Intanto questa mattina, alla rabbia per l'ennesimo viaggio stipati, i pendolari si sono fatti strappare un sorriso da Capitan Ventosa che invece è rimasto incredulo di fronte alla situazione che ogni giorno vivono migliaia di pendolari brianzoli e lombardi che decidono di raggiungere il posto di lavoro o la scuola utilizzando il treno.