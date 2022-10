Nel cuore del bosco, la Cappella dei Morti che parla di pestilenza e acque miracolose

A circa mezz’ora da Monza, esattamente a Besana Brianza, si trova una piccola costruzione dalla storia davvero misteriosa.

Prendendo un sentiero che porta ad una scuderia nella frazione Rigola, se si guarda tra gli alberi che la nascondono, si vede la Cappella dei Morti di San Giorgio.

Come ricorda Simone, il fondatore di Viaggiare in Brianza, pare che la cappella sia stata costruita esattamente nel punto in cui furono scavate le fosse comuni per le vittime causate dalla peste di San Carlo. Si tratta della spaventosa edidemia di pestilenza diffusa in Lombardia tra 1576 e il 1577, chiamata così per via di San Carlo Borromeo, vescovo di Milano in quel periodo, che nonostante il disaccordo delle istituzioni politiche si rese disponibile ad aiutare in maniera attiva tutti i malati di peste .Per contenere la pestilenza le autorità civili imposero diverse restrizioni, come l’obbligo di restare in casa permettendo ad un solo membro della famiglia di uscire per comprare del cibo, la chiusura per osterie e negozi e la sospensione dei mercati: solo i negozi che vendevano beni di prima necessità potevano rimanere aperti. Venivano inoltre svolti controlli presso le abitazioni per identificare gli eventuali contagiati, con conseguente disinfezione della casa, che veniva lasciata da tutti gli occupanti.

Le messe venivano celebrate in strada, ma era possibile assistervi solo dalla finestra di casa. Tuttavia, il vescovo Borromeo insistette per avere processioni e preghiere pubbliche. Tornando nella località Rigola, vicino alla piccola cappella scorreva un ruscello le cui acque si dice fossero miracolose per l’intercessione dei morti. Ai tempi del Medioevo, Rigola aveva il nome di Rivora, molto probabilmente per via di questo piccolo corso d’acqua, che oggi non esiste più. L’acqua del posto era generalemente considerata miracolosa per guarire gli occhi, bastava bagnare la zona malmessa, recitare una preghiera e lasciare un’offerta.

È curioso sapere che, oggi, la piccola cappella è dedicata alla Madonna Vergine, che viene venerata a discapito del quasi dimenticato San Giorgio, che dà il nome alla costruzione semplicemente perchè le persone si rivolgevano a lui pregando perché la peste venisse sconfitta.