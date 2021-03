Carlotta Perego, la 27enne monzese che piace a Forbes

Secondo Forbes, Carlotta Perego è tra gli under 30 italiani destinati a diventare leader.

Ventisette anni, di Monza, Carlotta vanta 437mila followers su Instagram e circa 371mila su YouTube. "Mi chiamo Carlotta e cucino con i vegetali. Ricette facili, sane e sostenibili" scrive sul suo profilo. O, meglio, sul profilo di Cucina Botanica. Perché, laureata in Interior Design e con un passato da buyer assistant per un brand del lusso, oggi è un'esperta di cucina vegetale. Ha all'attivo un libro per Gribaudo, "Cucina botanica. Vegetale, buona e consapevole", ed è diplomata in cucina vegetale presso lo chef di fama mondiale Matthew Kenney (famoso per il suo lavoro nel crudismo e nella cucina planted-based).

Già inserita tra i Top Food Influencer secondo il Buzzoole Ranking, Carlotta Perego è stata ora notata anche da Forbes. "Per me questo non e? tanto un riconoscimento a me come Carlotta, ma a tutto quello che c’e? dietro Cucina Botanica: senza di voi, dei vostri consigli, degli spunti, dei continui scambi di opinioni e di sapere, non sarei mai stata in quell’elenco. Grazie perche? insieme abbiamo ottenuto un riconoscimento importantissimo: proprio noi che, qui, parliamo di un argomento difficile e di nicchia come l’alimentazione vegetale. Il che fa intuire che, forse, pezzettino dopo pezzettino, il mondo si puo? cambiare" ha scritto su Instagram.