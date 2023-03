Fan in delirio fuori dal Manzoni per il vip della tv

Quando è uscito dal teatro Manzoni ad attenderlo c’erano centinaia di fan. Tantissime ragazze, ma anche tante donne che si sono accalcate per una foto con Carmine Recano, il divo della serie tv “Mare Fuori”, che catalizza davanti alla tv milioni di telespettaori (e soprattutto di telespettatrici). Recano in questo fine settimana è a Monza, impegnato al teatro Manzoni con lo spettacolo “Mine Vaganti”.

Carmine Recano fuori dal Manzoni (Foto Bennati)

La commedia - ispirata all’omonimo film del 2010, vincitore di due David di Donatello - narra la storia del giovane Tommaso, che torna nella grande casa di famiglia a Lecce con l’intenzione di comunicare al variegato clan dei parenti chi veramente è: un omosessuale con ambizioni letterarie e non un bravo studente di economia fuori sede come tutti credono. Ma la sua rivelazione viene bruciata sul tempo da una rivelazione ancora più inattesa e scioccante del fratello Antonio. Tommaso è costretto a fermarsi a Lecce, rivedere i suoi piani e lottare per la verità, contro un mondo famigliare pieno di contraddizioni e segreti. Accanto a Recano sul palcoscenico anche Francesco Pannofino, Iaia Forte, Erasmo Genzini, Simona Marchini.

Ieri sera al termine dello spettacolo le fan hanno travolto Carmine Recano. Applausi, grida e soprattutto il tentativo di raggiungerlo per un selfie o un autografo. E intanto questa sera si replica.