Carnevale, ricette semplici e golose da preparare coi bambini

Il Lombardia, sabato 20 febbraio si celebra il Carnevale.

Non ci saranno sfilate, quest'anno, non ci saranno party né spettacoli. Tuttavia, è possibile organizzare qualche attività divertente da fare in casa coi bambini. E cosa c'è di più divertente che cucinare?

Ecco dunque 5 ricette scovate nel web, da preparare insieme ai piccoli di casa.

Stelle filanti dolci (Misya)

Ingredienti: 200 g farina 00, 20 g di burro, 40 g di zucchero, 1 uovo, 2 cucchiai di acqua ai fiori di arancio, 1 cucchiaino di essenza di vaniglia, buccia di 1 limone grattugiata, coloranti alimentari, olio di semi, zucchero a velo.

Disporre la farina a fontana in una ciotola, mettere al centro uovo, vaniglia, burro, zucchero, buccia di limone e acqua ai fiori di arancio. Lavorare fino ad ottenere un composto omogeneo, quindi coprirlo con la pellicola e lasciarlo a temperatura ambiente per 30 minuti. Dividere il panetto in 4 parti uguali. Con un paio di guanti usa e getta, aggiungere un colorante su ciascun panetto e lavorare, separatamente, ognuno di essi. Stendere l'impasto con la macchina per la pasta (o col mattarello) un panetto per volta, fino ad arrivare ad uno spessore di circa 2 mm. Ricavare da ogni colore delle striscioline spesse circa 1 dito. Avvolgere le singole strisce su un tubolare per cannoli o su un cilindretto imburrato. Friggere le stelle filanti, poche per volta, in olio caldo. Man mano che sono pronte sollevarle con una schiumarola, poggiarle su carta assorbente ed estrarre il tubolare con delicatezza. Se poi dovesse avanzare dell'impasto, ci si può sbizzarrire preparando dei coriandoli!

Castagnole al forno (Chiarapassion)

Ingredienti: 200 g di farina 00, 50 g di fecola di patate, 1/2 bustina di lievito, 60 g di zucchero, 30 g di burro morbido, 2 uova medie, 1 buccia grattugiata di limone, 1 buccia grattugiata di arancia, circa 2 cucchiai di succo di arancia, un pizzico sale, succo di 1 arancia per decorazione, zucchero semolato per decorazione.

Raccogliere in una ciotola farina, lievito, zucchero, uova, burro morbido, sale, succo d'arancia, buccia di limone e d'arancia, mescolando fino ad ottenere un impasto omogeneo e molto morbido. Farlo riposare per circa 20 minuti. Infarinare leggermente la spianatoia e le mani, ricavare dalla pasta tanti filoncini di 2 cm di diametro, e tagliarli a tocchetti della stessa dimensione a cui dare la forma di sfera. Mettere le sfere ben distanziate su di una teglia rivestita con carta forno. Cuocere in forno preriscaldato a 180°C per 10 minuti (devono rimanere chiare). Quando sono ancora calde passarle velocemente in una ciotolina con il succo d'arancia e poi nello zucchero semolato.

Rainbow cake (La cucina italiana)

Ingredienti: 6 uova, 4 vasetti da yogurt di zucchero, 2 vasetti di olio di semi, 6 vasetti di farina setacciata con 2 bustine di lievito, coloranti alimentari, panna montata

Preparare la classica "torta dei 7 vasetti" (in dosi doppie) mescolando tutti gli ingredienti. Dividere l'impasto in più ciotole, aggiungendo in ciascuna un colorante diverso: rosso, verde, giallo, blu. Cuocere separatamente gli impasti in piccoli stampi rotondi (in forno a 180°C, per 35 minuti). Una volta pronti, sovrapporli mettendo della panna montata tra uno strato e l'altro (oppure una crema preparata con 100 grammi di burro, 150 di margarina, 350 grammi di zucchero a velo e 3 cucchiai di latte). Ricoprire tutta la torta di panna montata.