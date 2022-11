Carolina Kostner ospite dell’Hotel de la Ville a Monza

Una foto dell'Hotel de la Ville Monza - A Small Luxury Hotels of the World su Facebook ha svelato la gradita presenza di Carolina Kostner a Monza. Una vacanza fuori periodo? No, la campionessa italiana di pattinaggio su ghiaccio si sta preparando ai nuovi Golden Skate Awards, come annuncia sul suo profilo social.



"Pronta a rientrare in scena… Finalmente ritorna lo spettacolo dei Golden Skate Awards. Quest’anno voglio fare le cose in grande partecipando in una doppia veste. Oltre a quella di presentatrice, ho deciso di farvi una bellissima sorpresa… Mi sto già preparando. Ci vediamo il 26 novembre all’Allianz Cloud di Milano. P.S. Non vedo l’ora!" ha scritto.



Gli Awards si terranno a Milano sabato 26 novembre alle ore 20.30. All'Allianz Cloud scenderanno in pista i grandi campioni della specialità, per uno show dal fascino artistico e sportivo. Carolina Kostner, icona del pattinaggio internazionale, li condurrà insieme a Guido Bagatta. E proprio in occasione delle prove, ha scelto di essere ospite del bellissimo hotel di Monza città.