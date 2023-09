Come nelle favole, la casa delle fate a due passi da Monza

Tra le tante abitazioni curiose che si possono trovare nei dintorni di Monza e a Milano c'è sicuramente la "casa delle fate" di via Odelscalchi, in zona San Siro. Certamente stiamo parlando di uno degli edifici più originali e bizzarri di Milano. Il suo aspetto ricorda infatti le case delle favole, quelle abitate da fate e principesse. Una costruzione che ricorda lo stile fiabesco del magico villaggio di Oberammergau in Baviera, Germania.

La casa delle fate, infatti, è una splendida villa in pieno stile liberty, costruita nel Novecento in uno stile fiabesco e decisamente inconsueto per Milano, che attira l'attenzione di chiunque ci passi davanti. È un’abitazione certamente pittoresca, caratterizzata da tetti spioventi color smeraldo e da piccole finestre arrotondate. In apparenza può sembrare quasi disneyana o magari può dare l’idea di una struttura destinata a un parco giochi a tema, tuttavia è una casa reale con una sua storia davvero speciale per una città come Milano.

Attorno a questa casa circolano infatti diverse leggende metropolitane a dare ulteriore colore alla location. Tra le tante che si narrano da tempo, c’è anche quella secondo cui tra gli anni ’80 e ’90 questa casa fosse utilizzata come luogo di appuntamenti e che al suo interno ci fosse una grande piscina a forma di cuore.Tuttavia, la casa delle fate è una tranquilla abitazione privata e per questo motivo, purtroppo, non è visitabile al suo interno.