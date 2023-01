Casa Sanremo, arriva dalla Brianza uno dei pizzaioli presenti

Per la seconda volta, Raffaele Di Stasio sarà tra i pizzaioli di Casa Sanremo.

Campano d'origine, brianzolo per adozione, Di Stasio è il titolare della pizzeria Verace Assaje di Lissone (e della sua "gemella" di Bovisio Masciago). Non solo: è anche il campione assoluto del Master Pizza Champion 2021.

Durante la kermesse canora in programma dal 7 all'11 febbraio, cucinerà insieme a colleghi proventienti da tutta Italia le sue specialità per cantanti, staff, vip, addetti ai lavori e personaggi del mondo dello spettacolo. Un'esperienza già vissuta lo scorso anno, seppure con le restrizioni imposte dal contenimento della pandemia. Quest'anno i pizzaioli saranno 40: suddivisi in squadre, cucineranno su turni di 3/4 ore. Di Stasio dovrebbe essere il responsabile della gestione degli impasti.

Per la verità, il giovane pizzaiolo non è nuovo al mondo della TV. Se a Casa Sanremo lavorerà dietro le quinte, lo scorso ottobre è andato in onda sull'emittente televisiva tedesca Kabel eins. Nell'ambito della trasmissione "Crazy Pizza", ha mostrato a tutta la Germania i suoi abbinamenti "pazzi". Abbinamenti che, ora, saranno al servizio di vip e addetti ai lavori del Festival di Sanremo.