Cascate del Serio: dall'11 giugno, in Lombardia, si potrà ammirare uno spettacolo unico

A un'ora e mezza da Monza, le Cascate del Serio sono uno spettacolo straordinario. Quando ammirarlo? Gli appuntamenti del 2023 sono solamente cinque:

l'11 giugno dalle 11.00 alle 11.30

il 15 luglio dalle 22.00 alle 22.30

il 20 agosto dalle 11.00 alle 11.30

il 10 settembre dalle 11.00 alle 11.30

l'8 ottobre dalle 11.00 alle 11.30

Alte 315 metri, i loro tre salti sono alimentati dalla diga del Barbellino per circa mezz'ora, in cinque giorni prestabiliti. Il risultato? Uno spettacolo magico, che attira ogni anno gli amanti della montagna (nel resto dell'anno, la cascata alimenta una centrale idroelettrica dell'Enel cosicché produca energia).

Per vedere le cascate del Serio, è necessario raggiungere Maslana imboccando il sentiero CAI 305 che parte da Valbondione. Il consiglio è quello di parcheggiare l'auto in paese, dove si riceve un ticket per il parcheggio pubblico non custodito.