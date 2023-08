Le cascate nascoste nel cuore della Brianza

Hai mai sentito parlare delle cascate di Ceriano Laghetto? A raccontarle è stato su TikTok Dante Cattaneo, vicesindaco del Comune.

A formare le cascate è il torrente Lombra, che nasce a nord di Ceriano, in zona Cogliate/Misinto, e viene poi ingrassato dall'acqua depurata scaricata dalle aziende. Pieno di pesci, freddissimo in quanto l'acqua proviene da decine di metri sotto la terra, il torrente dà vita a un luogo unico in Brianza.

Negli anni Ottanta e fino a metà degli anni Novanta, per la verità, il Lombra era inquinatissimo. Soprannominato "fiume nero", i quotidiani nazionali dell'epoca lo descrivevano come un luogo in cui erano presenti essere viventi mutanti. Oggi, le sue acque sono limpidissime. E chi non teme il freddo può regalarsi anche un bagno.