5 castelli vicino a Monza da visitare con i bambini

La primavera è la stagione perfetta per organizzare una gita coi bambini e, senza allontanarsi troppo da Monza, i luoghi verso cui dirigersi sono davvero tanti. Ad esempio, quali sono i castelli più belli da visitare (Castello Sforzesco escluso)? Scopriamolo insieme.

Castello Visconteo di Pagazzano, 40 minuti da Monza

Visitabile solo la prima e terza domenica di ogni mese (ma non a gennaio, febbraio, agosto e dicembre), il Castello Visconteo di Pagazzano è sito in provincia di Bergamo. Oltre a visitare il castello, con le sue splendide sale e il suo ponte levatoio, si possono visitare il Museo della Civilità Contadina e il Museo del M.A.G.O. (Museo Archeologico Grandi Opere. Il biglietto con visita guidata costa 10 euro, 7 euro per i ragazzi dai 15 ai 24 anni (per gli under 15 è gratis). La prenotazione online è obbligatoria.

Castello di Grumello del Monte, 45 minuti da Monza

A Grumello del Monte, in provincia di Bergamo, c'è un castello che è una vera favola. Costruito come fortezza militare nel 1200 e successivamente trasformato in residenza aristocratica, appartiene oggi alla famiglia Reschigna Kettlitz di Milano (che produce qui un ottimo vino). Il castello è aperto al pubblico per per visite guidate, passeggiate nei vigneti, e per degustazioni dei vini accompagnati da prodotti tipici. Inoltre, è possibile organizzare eventi ad hoc per i bambini: giornate tra maghi, streghe e incantesimi, ma anche corsi di cucina, da prenotare con anticipo (348 303 6243

- angela.romano@castellodigrumello.it).

Castello Visconti di San Vito, 50 minuti da Monza

Castello family friendly, con un angolo per allattare, cambiare i bambini e scaldare la pappa, il Castello Visconti di San Vito si trova a Somma Lombardo (Varese). Aperto da aprile ad ottobre, solamente la domenica dalle 10 alle 18, il biglietto d'ingresso costa 8 euro per gli adulti e 6 euro per i bambini tra i 6 e i 12 anni (fino ai 6 anni compiuti l'ingresso è gratuito). Sono ammessi i cani.

Castello di Soncino, 55 minuti da Monza

Tra i più classici e meglio conservati esempi di architettura militare lombarda, il castello di Soncino sorge in provincia di Cremona. Ed è il luogo perfetto in cui trascorrere la giornata: tutto il borgo, infatti, merita la visita. Aperto il venerdì dalle 10 alle 12, e nel weekend dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, il biglietto d'ingresso costa 3 euro (5 con il Museo della Stampa e la Sala di Vita Medievale). I bambini si emozioneranno davanti ai due ponti levatoi, le prigioni, i pozzi e le stalle.

Rocca di Angera, 1 ora da Monza

Tra i luoghi più amati della provincia di Varese, la Rocca di Angera domina l'estremità meridionale del lago Maggiore. Ospita colorati affreschi del Trecento, un Museo della Bambola e del Giocattolo che fa la gioia dei più piccini, e un Giardino Medievale aperto nel 2008 basandosi su codici miniati e documenti d’epoca. Aperto dal 18 marzo all'1 novembre 2022, i suoi orari sono i seguenti:

fino al 30 settembre: tutti i giorni dalle 10 alle 17.30

dall’1 al 29 ottobre: tutti i giorni dalle 10 alle 17

dal 30 ottobre al 1 novembre: tutti i giorni dalle 10 alle 16.30

Il costo del biglietto è di 13 euro per gli adulti, e di 8,50 per i ragazzi. Ma si può anche acquistare il biglietto combinato Rocca di Angera + Isola Bella + Isola Madre (a 33 e 15 euro).

Per tutte le informazioni è possibile visitare il sito www.isoleborromee.it o contattare il call center allo 0323.933478.