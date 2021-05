Barbara Berlusconi aspetta il quinto figlio: chi è il monzese Lorenzo Guerrieri

Barbara Berlusconi, figlia di Silvio Berlusconi e Veronica Lario, ha annunciato la dolce attesa. Già mamma di di quattro maschietti, ha scritto su Instagram: "La famiglia si allarga... Speriamo che questa volta sia femmina!!! Oppure mi toccherà chiamarlo Quinto...". Nella foto, l'imprenditrice posa con Alessandro ed Edoardo (13 e 11 anni, figli di Giorgio Valaguzza), e con Leone e Francesco Amos (4 e 3 anni), frutto del suo amore per Lorenzo Guerrieri.

Insieme a Barbara da otto anni, laureato in Economia alla Bicocca, Lorenzo è un 32enne monzese imprenditore del settore immobiliare. Il loro amore è sbocciato quando lui, per pagarsi gli studi, lavorava come barman in un'enoteca. “Studio per diventare imprenditore. Sono iscritto a Economia e amministrazione dell'impresa all'università Statale in Bicocca e lavoro al ristorante enoteca Il Mulino. Sono una persona normale. Fuori dal locale dove lavoro ormai ci sono sei, sette fotografi ogni sera" raccontava lui nel 2013 quando, dopo la fine della storia con Alexander Pato, Barbara Berlusconi aveva cominciato a frequentarlo.