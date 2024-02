Chiacchiere come oro: ma quanto costano nella boutique di Monza quelle di Massari?

Carnevale, tempo di chiacchiere. Ma le sfogliette fritte o cotte al forno spolverate di zucchero a velo con l'impasto dorato, oltre che piccoli gioielli di pasticceria da assaporare, per i prezzi con cui in alcune pasticcerie vengono vendute, sembrano davvero oro. E la polemica è circolata un po' ovunque, a partire da Milano, dove ha fatto discutere il caso delle chiacchiere del maestro della pasticceria italiana Iginio Massari, vendute a circa 80 euro al chilo.

Materie prime di altissima qualità, lavorazione tradizionale e impasto steso per ore, per garantire ai prodotti elevati standard di qualità. Un mix questo che, insieme al prestigioso marchio, ha fatto il prezzo che, evidentemente, non è per tutti. Vero anche che un chilo di chiacchiere è una quantità elevata e difficilmente chi vuole assaggiare il dolce tipico di Carnevale ne acquista in quantità così grandi. E le chiacchiere del maestro Iginio Massari si possono trovare anche a Monza. Ma nella città di Teodolinda quanto costano?

Da fine novembre infatti in centro Monza è presente il Pop-Up di Massari che con la sua pasticceria oltre a collezionare centinaia di premi e riconoscimenti è arrivato a essere considerato il più grande Maestro Pasticcere italiano nel mondo. Qui si possono trovare anche le frittelle di Carnevale (12,50 euro a confezione) e le chiacchiere. Il prezzo? 9 euro per 90 grammi. Al chilo dunque il prodotto, firmato dal grande chef dell'alta pasticceria,.potrebbe essere venduto a oltre 90 euro.

Oltre alle chiacchiere nell'angolo dell'alta pasticceria monzese si possono trovare macarons, biscotti, tavolette di cioccolato, torte e piccola pasticceria che oltre che buone saranno belle da vedere. Piccole opere d'arte da gustare perch, come recita una delle massime del maestro: "Il cibo non dev'essere solo buono, ma dev'essere bello, elegante e coinvolgente".

Lo store di via Carlo Alberto 28 è gestito da Giuseppe Cortini, imprenditore milanese alla sua prima avventura a Monza, che ha tirato le somme di questi primi mesi di attività. "Siamo diventati un punto di riferimento e abbiamo clienti da tutta la Brianza che sono felici di non dover più andare fino a Milano per trovare i prodotti di Massari e vengono a Monza".

"Credo in questo territorio e amo la città e il suo centro storico" aveva spiegato Cortini a MonzaToday alla vigilia dell'inaugurazione. "Purtroppo ho visto la decadenza di diverse attività commerciali di pregio nel centro di Monza e portando il marchio e l'alta pasticceria di Massari ho pensato di poter dare un contributo a questa offerta commerciale".E così è arrivata una vera e propria "boutique" dell'alta pasticceria in uno store di circa 40matri quadrati nel cuore della città di Teodolinda.

Un'offerta di alta pasticceria che in vista delle festività di Carnevale si è colorata di dolcezza con chiacchiere e frittelle ma anche dei colori dell'amore con la produzione per San Valentino.