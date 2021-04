La Brianza veste Chiara Ferragni: i maglioni a righe sono di una azienda brianzola

"Striped family", famiglia a righe: così qualche giorno fa Chiara Ferragni ha commentato una sua foto. Una foto tenerissima, in cui l'influencer posa col marito e coi due figli in loook coordinato (ma c'è anche un cappottino per la cagnolina Matilda!).

Quei maglioni bianchi con le righe blu, e un cuore rosso ricamato sul petto, hanno conquistato i fan. Che hanno subito chiesto dove trovarli. A firmarli è Simona Colombo, titolare dell'azienda UnoCashmere di Lissone. Coi suoi capi personalizzati e la collezione "Solo per te", l'azienda brianzola ha conquistato Chiara e Fedez. Ma anche diverse altre celebrity: Michelle Hunziker, Elisabetta Canalis e Giorgia (solo per citarne alcune) posano spesso coi capi del brand.

Inizialmente, i capi personalizzati UnoCashmere li realizzava solo per i più piccini. Poi la mission aziendale si è estesa a tutta la famiglia, fino ad una capsule collection che davvero veste tutti. E che unisce magistralmente artigianalità e unicità. Un connubio che ha conquistato anche Chiara Ferragni, sempre più attenta (specialmente dall'inizio della pandemia) a sostenere i piccoli brand del Made in Italy.