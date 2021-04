Il ciliegio secolare di Besana in Brianza è fiorito: come ammirarlo online

Una chioma candida, imponente, che cattura lo sguardo e conquista il cuore: ogni anno, il ciliegio secolare di Zoccorino (Besana in Brianza) offre a grandi e piccini uno splendido spettacolo.

Soprannominato "il magico ciliegio", il ciliegio selvatico più grande d'Italia è fiorito nel weekend di Pasqua. Come a voler lanciare un segnale di speranza. Come ammirarlo? Di persona, bisogna recarsi in via Cremonina 28 a Besana in Brianza. Si parcheggia l'auto e si prosegue lungo la via, svoltando a destra sul sentiero sterrato. Se non si vive qui, e non ci si può venire per via delle disposizioni anti-Covid, è però possibile ammirarlo online. Basta visitare la pagina Facebook "Il nostro magico ciliegio".