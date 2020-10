Cmqmartina, la 21enne monzese che ha conquistato X Factor con la sua "Lasciami andare"

Le audizioni di X Factor 2020 sono attualmente in corso.

Alla presenza di Emma Marrone, Mika, Manuel Agnelli e Hell Raton, giovani di tutta Italia (e non solo) si danno battaglia a colpi di musica. Tra loro la 21enne monzese Martina Sironi, in arte Cmqmartina.

La sua esibizione ha convinto tutti i giudici, e le ha consentito di passare alla fase successiva della gara incassando 4 sì.

"Tutta la mia vita è sempre stata guidata dalla musica, all’inizio come passatempo e poi come esigenza, come linfa vitale. Infatti l’ho studiata tanto e la mia casa ne è sempre stata piena, fortunatamente. Il progetto Cmqmartina in realtà nasce quasi per caso e un po’ per gioco con un amico, Matteo Brioschi, il produttore dei pezzi. Ho scoperto che è l’unico modo in cui riesco ad esprimermi al meglio e sopratutto a capirmi a fondo. Ho un po’ riscoperto me stessa e ho capito tante tante cose, da quando scrivo canzoni" raccontava già nel 2019, intervistata da Rockol.

A X Factor Martina ha portato l'inedito "Lasciami andare", dedicato alla madre. Che, se quando era bambina l'ha iscritta ad una scuola di canto, ha poi smesso di appoggiarla una volta che - quella passione - ha deciso di trasformarla in lavoro.