A Monza il cocktail jewel, il drink gioiello tutto da bere

Verde come l’opera di Alice Crepaldi che in questi giorni è esposta nel locale. Fresca per dissetarsi in queste giornate di primavera. Ma soprattutto “lussuosa” per declinarsi perfettamente in quel progetto “The walking jewel” che fino a domenica vedrà Monza protagonista della rassegna di appuntamenti tra cultura, arte e buon cibo ideata da Matteo Perego – architetto e anima dell’Amerigo Concept Store – e dall’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori di Monza e Brianza in concomitanza della Design Week.

Si chiama “Le bijou” (il gioiello) il drink ideato e preparato per l’occasione nel locale Saint Restaurant & Cocktail Bar di piazza Duomo che ha aderito alla manifestazione. Il "lussuoso" drink è preparato con gin, foglie di basilico e limone. Un drink che, ideato dalla barmanager Greta Minotti, in questi giorni sta riscuotendo un grande successo. Domani, venerdì 19 aprile, alle 18 al Saint Restaurant & Cocktail Bar ci sarà la presentazione ufficiale e per chi ancora non l’ha provato la possibilità di degustare questo “gioiello” tutto da bere ammirando, non solo le opere della giovane artista Alice Crepaldi, ma anche la bellezza del Duomo proprio di fronte al locale.

“Un progetto pionieristico quella della The Walking Jewel - hanno ricordato Matteo Perego e Michela Locati, presidente dell’Ordine degli architetti di Monza e Brianza, promotori dell’iniziativa -. Un percorso che valorizza il territorio, la sua arte, il suo design, i giovani talenti. Creando rete anche con le istituzioni e le associazioni. Una passeggiata respirando il clima della design week, ma declinato alla modalità più rilassante e tranquilla che si respira a Monza”. Un progetto che gli ideatori si augurano di poter proseguire nel corso degli anni, con nuovi appuntamenti e attività.