I 20 cognomi più diffusi a Monza e nella sua provincia

Un tempo ci si divertiva a scoprire quali erano i cognomi più diffusi in un determinato comune sfogliando la guida telefonica. Chi non l’ha fatto? Bastava cercare il comune interessato, e vedere tra le pagine quale era il cognome ripetuto più volte. E quanto si diventava matti, a cercare il sig. Rossi da chiamare in mezzo ai 30 scritti sulla pagina!

Oggi tutto è cambiato: le guide telefoniche sono sparite e i cellulari hanno reso tutto più semplice.

Ma, per chi volesse scoprire qual il cognome più diffuso nel proprio comune, esiste una soluzione: cognomix. Si tratta del popolare sito che fornisce immediatamente la lista dei cognomi più diffusi negli stati, nelle regioni, o nei comuni inseriti nella ricerca. Noi ne abbiamo approfittato per scoprire i 20 cognomi maggiormente presenti in provincia di Monza e Brianza e nella città di Monza. Scopriamoli insieme.

I 20 cognomi più diffusi nella provincia di Monza

Colombo 4167 Villa 2905 Sala 2856 Brambilla 2456 Mariani 2067 Fumagalli 1738 Riva 1488 Crippa 1484 Beretta 1451 Viganò 1442 Perego 1359 Mauri 1216 Motta 1209 Galimberti 1173 Galbiati 1161 Redaelli 1106 Cazzaniga 1070 Pozzi 994 Stucchi 954 Cattaneo 938

I 20 cognomi più diffusi nella città di Monza