Come partecipare alle visite guidate nei luoghi della Seconda Guerra Mondiale

Non distano troppo da Monza i luoghi della Seconda Guerra Mondiale, ora visitabili con una guida grazie al lavoro di Archeologist.

"In quel giorno d’aprile - visite guidate nei luoghi del dolore e della cura" è un'iniziativa che, in vista della Festa della Liberazione, consente di scoprire i luoghi della Guerra, e la storia delle persone che hanno contribuito alla liberazione dell’Italia.

Giovedì 20 aprile l'appuntamento è alle 11.00 presso il colosso di San Carlo di Arona. Alto 35 metri e affacciato sul Lago Maggiore, è stato bombardato durante la Seconda Guerra Mondiale diventando il simbolo degli attacchi alla cultura.

Il 22 aprile, il ritrovo è alle 11.00 in piazza Montegrappa a Varese. La visita in due ore ai "luoghi della cultura" consentirà di ripercorrere le tracce di chi, anziché voltarsi dall'altra parte, accolse: la famiglia Macchi, Calogero Marrone, le suore di San Giuseppe.

Domenica 23 aprile si potrà visitare la Villa Gonzaga di Olgiate Olona. Sono custoditi al suo interno i dipinti a tempera del disegnatore e illustratore del Corriere dei Piccoli Antonio Rubino. Le opere sono state realizzate nel 1936. Il ritrovo è alle 16.00 in via Greppi a Olgiate Olona.

Infine, lunedì 24 aprile, alle 16.00 ci si troverà nel parcheggio di via IV Novembre a Marnate per la visita al bunker tedesco, una struttura voluta dai tedeschi per le situazioni di emergenza, e divenuta luogo di scontro a ridosso del 25 aprile.

Ogni visita ha un costo di 12 euro a persona (8 euro per i ragazzi dai 6 ai 18 anni, gratuito fino a 5 anni).