Giornata contro lo spreco alimentare, 10 consigli per ridurre gli sprechi in cucina

Il 5 febbraio si celebra la Giornata Nazionale contro lo spreco alimentare, un'iniziativa istituita nel 2014 dalla campagna Spreco Zero e Università di Bologna - Distal con il Ministero dell'Ambiente.

In occasione della ricorrenza Phenix, la startup Tech For Good che fa dell’anti-spreco un’azione positiva e solidale, ha diffuso un decalogo per aiutare tutti noi a ridurre lo spreco in cucina (secondo la Fao, gli italiani sprecano 65 kg di cibi l'anno, a cominciare da verdura, frutta, cereali e alimenti freschi).

Ecco dunque 10 regole per ridurre gli sprechi in cucina, contribuendo a fare la propria parte: