Nasce la "Compostela di Lombardia": i cammini da fare in Brianza

Il 25 luglio 2021 cade di domenica, ed ecco che quest'anno è considerato un Anno Santo Giacobeo. Un anno in cui, secondo tradizione, pellegrini da tutta Europa (e non solo) raggiungono a piedi Santiago di Compostela.

A causa del Covid, tuttavia, molti lombardi non potranno recarsi in Galizia. La soluzione? Inventarsi una "Compostela di Lombardia", con semplici cammini domenicali verso le chiese dedicate a San Giacomo Maggiore. Di queste, tre conservano preziose reliquie di San Giacomo: l'esperienza proposta si arricchisce dunque di notevoli aspetti e contenuti storici, turistici e devozionali, tutti recepiti nella prospettiva del "cammino lento e sostenibile".

Nella provincia di Monza, le chiese giacobee meta dei cammini sono a Meda, Vimercate e Monza. Le altre diocesi sono invece a Milano, Zibido San Giacomo, Gerenzano, Cassago Brianza, Como, Ossuccio e Bellagio, San Giacomo Filippo, Teglio ,Chiuro , Pontida, Gromo e Castro, Rognano e Pavia. All'abbazia di Pontida, nella cattedrale di Pistoia e nel duomo di Pavia saranno esposte le reliquie giacobee qui custodite. In tutte le chiese giacobee i pellegrini potranno timbrare la credenziale composteliana in loro possesso (per chi non l'avesse, sarà gratuitamente messa a disposizione una specifica credenziale da vidimare).

A Monza e provincia le date sono:

domenica 2 maggio, da Cesano Maderno a Carimate visitando la chiesa di S. Giacomo a Meda

domenica 16 maggio, da Vimercate a Monza visitando la chiesa di SS. Giacomo e Cristoforo a Vimercate e la chiesa di SS. Giacomo e Donato a Monza

domenica 29 agosto, da Monza a Cassago Brianza visitando la chiesa di SS. Giacomo e Brigida a Cassago Brianza

La partecipazione alle camminate è gratuita, ma è gradita un’offerta libera a copertura delle spese organizzative e assicurative. L’iscrizione alle camminate sarà possibile a partire da aprile 2021, inviando all’indirizzo info@ camminodiagostino.it il modulo di iscrizione, che sarà scaricabile dal sito ufficiale www.camminodiagostino.it.