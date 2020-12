Giocattoli in regalo a tutti i bambini: l'iniziativa del comune di Meda

È un'iniziativa dolcissima, quella messa in campo dal comune di Meda.

Nei giorni scorsi, i volontari delle associazioni medesi hanno consegnato alle famiglie con bambini tra 1 e 10 anni un giocattolo in regalo. Un dono inserito in una coloratissima busta, contenente anche una lettera scritta di suo pugno dal vicesindaco Alessia Villa.

L'iniziativa, accolta con entusiasmo dai cittadini, ha come scopo quello di portare un sorriso nelle case in un anno decisamente poco sereno. Per regalare ai più piccoli sorpresa e magia.

La lettera

"Carissimi bambini e carissime famiglie, ho deciso di scrivervi e inviarvi questo regalo perchè questo Natale sarà differente da tutti quelli passati fino ad ora.​

Il 2020 è stato un anno particolare, ha cambiato il nostro modo di vivere, ci ha separato dalle persone care e ha trasformato le nostre abitudini.

Dovessi fare una richiesta a Babbo Natale gli chiederei, senza dubbio, di regalare a tutti voi e alla nostra comunità intera un po' di serenità, di farci ritrovare quella tranquillità che in questi mesi ci è tanto mancata, di farci assaporare di nuovo la meraviglia di un abbraccio, la gioia della condivisione e dello stare vicini.

Mi piacerebbe che, in questo Natale così diverso da quelli vissuti in passato, possiate ritrovare il significato più puro di questa festa, possiate vivere la magia del Natale con la luce negli occhi, circondati, anche se non da tutte purtroppo, dalle persone più importanti della vostra vita.

Il Natale è una festa soprattutto per i bambini e… come non pensare proprio a loro! Con questo presente però vorrei fare un dono a tutta la famiglia.

Il pensiero che mi ha spinto a scegliere proprio questo regalo è il farvi vivere il Natale tutti insieme, regalarvi un po' di tempo solo per voi, per ritrovare la bellezza dello stare insieme.

Proviamo, per queste festività, a staccare la mente dai cattivi pensieri, dalle preoccupazioni e dai problemi che sono stati nostri compagni in questo lungo periodo e cerchiamo di vivere con allegria, con divertimento, con spensieratezza e con un po' di leggerezza le festività natalizie.

Vi auguro davvero, di tutto cuore, di trascorrere queste feste in serenità e tranquillità con la speranza che il 2021 ci regali quella “normalità” che tanto ci manca.

Buon Natale!

Un caro saluto, il vicesindaco Alessia Villa"