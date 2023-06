Dove vedere un concerto a lume di candela vicino a Monza

Un concerto a lume di candela, col suono del pianoforte e musiche suggestive a riempire l'atmosfera.

I nuovi concerti Candlelight in Lombardia, proposti da Fever, faranno tappa per tutta l'estate a Bergamo, Como e Brescia. Dal tributo ai Coldplay ai Queen, passando per quello a Einaudi e Morricone, le opzioni saranno davvero tante.

Dove ascoltare i concerti a lume di candela non lontano da Monza, dunque? A Villa Moroni (Bergamo) e al Der Mast Musica Arte Spazio Teatro (Brescia). Ma anche al Festival Como Città della Musica, con l'Arena Teatro Sociale che verrà trasformata in un'atmosfera intima a lume di candela per il Tributo ai Queen e per il Tributo a Ennio Morricone e Colonne Sonore.

I concerti Candlelight sono pensati per permettere agli spettatori di immergersi in un programma speciale. Durante le serate potranno sperimentare i concerti di musica classica ascoltando i pezzi iconici dei più grandi compositori e i successi di artisti famosi in un modo diverso, in location mozzafiato.

Nati per riprodurre le opere dei compositori classici (Vivaldi, Mozart, Chopin), i concerti Candlelight ora includono decine di omaggi ad artisti contemporanei come Queen, ABBA, Coldplay e Ed Sheeran, oltre a spettacoli dedicati al K-Pop, colonne sonore di film e molto altro.

Bergamo

Candlelight Bergamo: Ennio Morricone e colonne sonore a Villa Moroni

Dove: Villa Moroni

Date e orari: 11 luglio alle 20:30 e alle 22:30, 24 agosto alle 20:00 e alle 22:00

Prezzo: a partire da € 25

Candlelight Bergamo: tributo ad Enaudi a Villa Moroni

Dove: Villa Moroni

Date e orari: 12 luglio alle 20:30, 25 agosto alle 20:00

Prezzo: a partire da € 25

Candlelight Bergamo: tributo ai Coldplay a Villa Moroni

Dove: Villa Moroni

Date e orari: 12 luglio alle 22:30, 25 agosto alle 22:00

Prezzo: a partire da € 25

Como

Candlelight Como: Ennio Morricone e colonne sonore all'Arena Teatro Sociale

Dove: Arena Teatro Sociale

Date e orari: 4 luglio alle 21:00

Prezzo: a partire da € 25

Candlelight Como: tributo ai Queen all'Arena Teatro Sociale

Dove: Arena Teatro Sociale

Date e orari: 4 luglio alle 23:00

Prezzo: a partire da € 25

Brescia

Candlelight: Ennio Morricone e colonne sonore

Dove: Der MAST

Date e orari: 23 settembre alle 19:30 e alle 21:30

Prezzo: a partire da € 25

Candlelight: tributo a Einaudi

Dove: Der MAST

Date e orari: 24 settembre alle 19:30 e 21:30

Prezzo: a partire da € 25