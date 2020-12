C'è anche un cogliatese a Junior Bake Off, il "reality" dei piccoli pasticceri

"Buongiorno a tutti concittadini, volevo rendervi partecipi e condividere la mia felicità nel comunicarvi che venerdi 11 dicembre su Real Time inizierà la nuova edizione di Junior Bake Off, e il mio ometto Samuele sarà uno dei piccoli pasticceri che parteciperà al programma!" queste le parole che Simone, orgoglioso papà di Samuele, ha pubblicato sul gruppo Facebook "Sei di Cogliate se...".

A partire dall'11 dicembre, il venerdì sera su Real Time va in onda "Junior Bake Off". Un programma che, condotto da Alessia Mancini e Flavio Montrucchio, vedrà sfidarsi piccoli pasticceri in erba. Bambini e bambine provenienti da ogni angolo d'Italia, chiamati a cimentarsi con complicate preparazioni davanti agli occhi dei due giudici: Ernst Knam e Damiano Carrara.

A differenza che nelle scorse edizioni, quest'anno i concorrenti rimarranno tutti in gara fino alla fine: per ogni sfida, i giudici assegneranno tre fiocchi neve al vincitore, due al secondo classificato e uno al terzo. Vincerà il programma chi, all'ultima puntata, avrà totalizzato il maggior numero di fiocchi.

Tutta Cogliate, e la Brianza intera, è pronta a tifare per il piccolo Samuele.