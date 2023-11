Tre donne brianzole tra i concorrenti di Reazione a Catena

Milena Radice viene da Meda, Simona Fantinato da Lentate sul Seveso, Alessandra Diotti da Seregno. Da sabato 18 novembre, le tre donne sono protagoniste della trasmissione condotta da Marco Liorni "Reazione a catena".

Ex compagne delle superiori, le tre "Amichette" (così si sono presentate in TV, sebbene la loro volontà iniziale fosse quella di chiamarsi "Michette", come il nome del celebre pane brianzolo) si sono ritrovate nel 2012 e non si sono più lasciate. Diplomatesi nel 1989 al Levi di Seregno, hanno raccontato di seguire il programma fin dal 2007. E di amarlo sia per le domande sulla lingua italiana e il lessico, sia perché non si gareggia da soli ma a squadre.

Cosa sta segnando il loro successo nel programma? L'assenza di strategie o tattiche speciali, ma soprattutto l'enorme sintonia che c'è tra loro. Hanno studiato molto, prima di approdare nel programma, sebbene consapevoli che poi in TV cambia tutto con la pressione e con il tempo che scorre. Circondate dall'affetto del pubblico, la loro complicità ha conquistato tutti.