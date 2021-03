Se disegni un formato di pasta, puoi vincere quattromila euro

Barilla vuole lanciare sul mercato nuovi formata di pasta, e chiede ai consumatori di disegnarli. Come funziona il concorso "New pasta shape"

Ha il nome di “New pasta shape” il concorso che Barilla ha da poco lanciato. Ai consumatori viene chiesto di creare un nuovo formato di pasta secca, che possa approdare sugli scaffali del supermercato e conquistare il pubblico.

Per assicurarsi il premio di 4mila euro i partecipanti dovranno dare sfogo a tutta la loro creatività, insieme ad una buona dose di innovazione. L’azienda parmense, infatti, chiede che il nuovo formato di pasta abbia una forma accattivante, che non si rompa durante la cottura, che assorba bene il sugo e che risulti piacevole al palato. Le farine che si possono utilizzare sono diverse: di mais, di riso, di farro, o di grano saraceno, purchè il composto si unisca alla perfezione.

Seppur liberi di esprimersi, i partecipanti dovranno rispettare alcuni requisiti. Per quanto riguarda la tipologia corta, Il nuovo formato di pasta che debutterà sul mercato dovrà avere una lunghezza di 45 +/- 15 mm e un diametro di 15 mm con una tolleranza di +/- 5. Differenti le misure richieste per il formato lungo, che dovrà avere una lunghezza compresa tra i 200 e i 300 mm.

Aperto a tutte le persone maggiorenni, e di qualsiasi nazionalità, il concorso "New pasta shape" sarà disponibile sul sito desall.com fino al 4 giugno 2021, data della chiusura. Una volta terminata la nuova creazione culinaria, i partecipanti dovranno inviare le immagini (preferibilmente in 3D) accompagnate da un testo in inglese. Fatto ciò, bisognerà attendere il mese di luglio prima di conoscere i risultati del concorso che verranno pubblicati sul sito di Barilla.