Fioriture in Reggia, la Villa Reale lancia un contest

Un contest per celebrare la magia delle fioriture di primavera nella cornice verde della Reggia e del Parco di Monza. #Fioritureinreggia è il nuovo Instagram Photo Contest della Reggia di Monza: lo scopo è valorizzare e promuovere l’immagine del complesso monumentale diffondendo la conoscenza delle essenze floreali del Parco e dei Giardini Reali attraverso la realizzazione di immagini fotografiche pubblicate sul canale Instagram @reggiadimonza.

Il contest fotografico si svolgerà da lunedì 21 marzo a domenica 15 maggio 2022. “Visto il grande successo riscosso dal foliage autunnale e dalle fioriture primaverili dello scorso anno, ci rivolgiamo ancora una volta ai nostri visitatori per immortalare il risveglio della natura in questo 2022”, dice Dario Allevi, Sindaco di Monza e Presidente del Consorzio Villa Reale e Parco. “Queste iniziative hanno lo scopo di valorizzare e promuovere l’immagine del Complesso monumentale. Vogliamo che tutti coloro che parteciperanno si sentano protagonisti del progetto una Reggia per tutti”.

Come funziona il contest

I partecipanti sono invitati a fotografare il patrimonio naturalistico: le immagini pubblicate sul profilo Instagram dell’utente dovranno catturare le fioriture del periodo primaverile del Parco e dei Giardini Reali. La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti i possessori di un profilo Instagram. Per prendere parte al Photo Contest i partecipanti, che devono essere titolari di un profilo pubblico, dovranno: caricare una foto sul proprio profilo Instagram; seguire e taggare il profilo @reggiadimonza e inserire gli hashtag: #ReggiadiMonza e #FioritureinReggia. Non ci sono limiti di foto che l’utente può pubblicare.

Al primo classificato saranno attribuiti cinque biglietti per visitare la Villa Reale e un volume della Reggia. Al secondo tre biglietti e il volume. Al terzo 2 biglietti. Il regolamento è pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio www.reggiadimonza.it