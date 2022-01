A casa in quarantena? 7 idee per passare il tempo

Con il numero di positivi in costante aumento, è facile ritrovarsi in quarantena (o meglio, in auto-isolamento) in questi giorni post vacanze natalizie.

Che fare dunque, per passare le giornate senza annoiarsi troppo? Ecco qualche idea.

Leggi il libro che hai sul comodino (o che sono in vetta alle classifiche)

Specialmente se sei in casa da sol*, con un sacco di tempo libero a disposizione, leggere un buon libro è un'ottima idea per evadere dall'isolamento forzato. Quantomeno col pensiero. Rispolvera il romanzo che tieni da mesi sul comodino, oppure in libreria. O spulcia Amazon per scoprire quali sono i titoli in cima alle classifiche. Qualche consiglio? "Tra le nostre parole" di Katie Kitamura è, secondo il The New York Times Book Review, uno tra i dieci migliori libri del 2021. Il tema? La ricerca del segreto nascosto dentro ogni essere umano. "La sottile arte di fare quello che c***o ti pare" promette di insegnare il "metodo scorretto (ma efficace) per liberarsi da persone irritanti, falsi problemi e rotture di ogni giorno e vivere felici". Mentre, "La casa senza ricordi", è il nuovo e attesissimo libro di Donato Carrisi.

Guarda una serie su Netflix (ma con criterio)

Non stiamo parlando di passare tutto il tuo tempo davanti alla TV, passando da un programma all'altro senza esserne troppo coinvolt*: usa questi giorni di quarantena per finire finalmente la serie che ti appassiona (da "La casa di Carta" a "Grey's Anatomy"), per guardare una novità (imperdibile "Strappare lungo i bordi" di Zerocalcare), o per approfondire con un documentario qualche tema che ti sta a cuore ("The Last Dance" per chi ama il basket, "The Pandemic" se vuoi saperne di più sul Coronavirus, "XIII emendamento" per approfondire le tematiche razziali).

Scrivi un blog (anche se non lo manderai mai online)

Tenere traccia dei tuoi pensieri è sempre una buona idea, ed è anche produttivo: rileggendoli ti sembrerà di avere più chiari i tuoi sentimenti, le tue emozioni, i tuoi pensieri. Puoi farlo privatamente sul tuo computer, sullo smartphone o ancora meglio su un quaderno. Se poi ti piace scrivere, o scopri che raccontarti ti appassiona, prendi in considerazione la possibilità di mettere online un vero e proprio blog da aggiornare con costanza.

Impara qualcosa di nuovo

Approfitta della quarantena per acquisire nuove competenze, a prescindere da che possano servirti sul lavoro o nella vita privata. Puoi imparare i rudimenti del suonare uno strumento, le regole di un gioco come gli scacchi, o magari seguire qualche breve corso di cucina online che ti faccia sperimentare nuovi sapori e nuove ricette. In questo modo, non ti sembrerà di sprecare del tempo con l'autoisolamento.

Fai un puzzle

Fare un puzzle non è solamente un modo per passare il tempo: allena la mente, stimola la capacità di problem solving, e ti fa sentire gratificat*. Acquista su Amazon un puzzle abbastanza impegnativo: puoi scegliere un soggetto adatto ai bambini se hai dei figli o dei nipoti e vuoi fare loro una sorpresa, oppure un soggetto di design se pensi di incorniciarlo per abbellire il tuo soggiorno.

Programma un viaggio

Se hai la passione per i viaggi, o semplicemente hai un weekend libero nei prossimi mesi o sai già quando potrai andare in vacanza la prossima estate, nulla è più ispirazionale che programmare quel viaggio. Acquista con consegna online la guida della destinazione che hai in mente, oppure il libro giusto per trovarla (da "I viaggi della vita" a "Itinerari da sogno"), e divertiti a disegnare l'itinerario dei posti da vedere.

Fai ordine tra le tue fotografie e stampa qualche fotolibro

Quand'è stata l'ultima volta che hai stampato le tue fotografie? Approfitta di questi giorni in casa per fare ordine nell'archivio del tuo smartphone e/o del tuo pc, e scegli un modello di fotolibro tra i tantissimi disponibili online: ti farai un regalo splendido!