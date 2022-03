5 idee per una Festa del Papà speciale

Se in cerca di idee per un 19 marzo davvero speciale? Ecco qualche proposta per una Festa del papà davvero divertente

Monza Circuit Karting

Chi è il più veloce della famiglia sui kart? Proprio a Monza avrai la possibilità di sfidare tuo papà (o tuo figlio) in una avvincente gara sui kart. A due passi da dove girano i professionisti, esattamente nell’area della vecchia e storica curva parabolica, c’è il circuito Monza Circuit Karting. Con una lunghezza di 480 metri, è dotato di tutti gli standard di sicurezza necessari. Il sistema di cronometraggio ti farà scoprire chi è il più veloce della famiglia: ti basterà scegliere il kart adatto tra i 9 disponibili (3 minikart per gli under 14 e 6 kart per gli over 14).

Piste ciclabili del Parco delle Groane

Che ne dici di un pomeriggio padre-figlio a bordo di una bicicletta? Il Parco delle Groane è la meta perfetta! Lunghe pedalate tra boschi e prati dove ridere e scherzare, approfittandone per affrontare insieme a lui quegli argomenti che la frenesia della vita quotidiana non ti permette di trattare.

A pochi chilometri da Monza, le piste ciclabili del Parco delle Groane ti daranno la possibilità di pedalare in lungo e in largo per il territorio di Cesano Maderno, Seveso, Barlassina, Lentate sul Seveso e Garbagnate. Se ve la sentite di fare qualche chilometro in più, proprio da Garbagnate la pista ciclabile del parco delle Groane è collegata a Monza tramite la pista del Villoresi.

Ponte tibetano di Turbigo

Festa del papà con un pò di adrenalina? Metti alla prova il tuo papà con una bella prova di vertigini. A circa un’ora da Monza, esattamente a Turbigo, potrai provare la particolare esperienza di percorrere un vero e proprio ponte tibetano completamente sospeso nel vuoto.

Realizzato e circondato dal Parco del Ticino, il Ponte tibetano di Turbigo si trova ad un’altezza di circa 8 metri dall’acqua, e la sua struttura d’acciaio si estende per circa 70 metri. Attraversato il ponte, potrai percorrere i vari sentieri che costeggiano il fiume Ticino godendoti della sana tranquillità insieme al tuo papà. Adatta sia ai grandi che ai bambini, questa esperienza potrebbe essere un’ottima scelta per un 19 marzo un po' particolare.

Mostra “Le immagini della fantasia 39”

I Musei Civici e la Biblioteca Civica di Monza presentano la 39a edizione della mostra internazionale “Le immagini della fantasia”. Qui potrai trascorrere la tua festa insieme ai tuoi figli, che resteranno meravigliati davanti alle diverse illustrazioni fiabesche ed emozionali (la mostra è aperta fino al 3 aprile).

E domenica? Guarda i dinosauri "dal vivo"!

Domenica 20 marzo, al Teatro Villoresi, arriva il DINOSAUR Live show. Un'esperienza per tutta la famiglia, che consentirà di vedere dal vivo i dinosauri animatronici utilizzati nei più famosi film della preistoria. Dinosauri ad altezza naturale e piccoli cuccioli di dinosauro saranno davanti agli occhi di grandi e piccini insieme ad artisti internazionali. Per una festa del papà (in ritardo) indimenticabile!