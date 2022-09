Cosa vedere assolutamente a Monza

Per chi viene a Monza per vedere il Gran Premio, per visitare una mostra o per esplorare quest'angolo di Brianza, è utile sapere cosa c'è da vedere in città.

Cosa vedere a Monza

Innanzitutto, l'Autodromo. Fatta eccezione per i giorni in cui si tengono prove, gare ed eventi, l'autodromo può essere visitato con Tour Experience (percorso fotografico, sala stampa, sala briefing, podio, direzione gara) o con Tour Pista (tour in minivan o in bus turistico, lungo tutto il Tempio della Velocità). Nei weekend delle gare, invece, il Tour Race permette di vivere le competizioni da dietro le quinte (purché si sia in possesso di un biglietto per vedere la gara).

Rimanendo in zona autodromo, e dunque nel parco, un altro luogo da visitare è la Villa Reale. Aperta alle visite il sabato e la domenica dalle 10:30 alle 18:30, la Reggia di Monza può essere visitata con un percorso di 60 minuti tra sale e appartamenti che raccontano la storia degli Asburgo e dei Savoia. Tra gli spazi più affascinanti della villa, l’appartamento del Principe di Napoli, la biblioteca, gli appartamenti del Re e della Regina e i Giardini Reali. Si consiglia la prenotazione online.

Se stai visitando i Giardini reali, non puoi perderti il Tempietto del Lago dei Cigni. Progettato a fine Settecento dall’Architetto Giuseppe Piermarini, e affacciato sulle rive del laghetto, questo piccolo tempio si esprime al massimo se si ammira la sua architettura noeclassica dalla sponda opposta del lago.

A pochi passi dalla Villa Reale, rimanendo all’interno del parco, si trova il Laghetto della Valle dei Sospiri, un luogo ideale per regalarsi qualche minuto di sana tranquillità. Gli alti alberi che lo circondano, le panchine presenti e la presenza di qualche anatra ti trasporteranno in un breve ma suggestivo viaggio nella natura.

Allontanandosi qualche chilometro dal parco, esattamente nel centro storico della città, è doveroso fare una visita al Duomo insieme al suo museo. Aperto al pubblico tutti i giorni eccetto il lunedì, il Duomo di Monza custodisce tra le sue mura alcuni tra i tesori artistici più importanti della città. Oltre ai meravigliosi affreschi della Cappella di Teodolinda, custodisce un museo ricco di capolavori storici e culturali tra cui la Corona Ferrea.