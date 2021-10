Dalgona Biscuits, come preparare i biscotti di "Squid Game"

"Squid Game" è la serie del momento. Una serie Netflix che arriva dalla Corea, e di cui si parla in ogni angolo del globo. Nello show, centinaia e centinaia di persone con problemi economici si sfidano in giochi che rimandano alla loro infanzia per accaparrarsi il ricco montepremi (circa 34 milioni di euro). Ed è proprio durante una delle prove, che si vedono i Dalgona Biscuits. Piccoli dolcetti che, a dispetto del nome, più che biscotti sono caramelle. In cosa consisteva la sfida? Nel ritagliare la sagoma centrale, senza rompere il biscotto.

Ecco dunque che, in Corea del Sud, i Dalgona sono sold-out. E che nelle cucine di tutto il mondo si è cominciato a prepararli, anche in virtù della loro estrema semplicità. Gli ingredienti sono infatti solo due, zucchero e bicarbonato, e la preparazione impiega pochi minuti.

Per preparare i Dalgona Biscuits è necessario: