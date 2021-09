Un diciassettenne di Villasanta a "Voglio essere un mago!", il nuovo reality di Rai 2

Debutta su Rai 2 martedì 28 settembre il reality "Voglio essere un mago!".

Tra i concorrenti spicca il 17enne di Villasanta Daniel Motta. Giovanissimo, sogna una famiglia unita, la salute, i soldi e il successo. Daniel vive con la mamma e col fratello, ed ha uno zio che è il suo punto di riferimento: è stato lui, a trasmettergli la passione per la magia. Una passione che l'ha aiutato a sentirsi sicuro di sé, quando da piccolo veniva preso in giro per la sua bassa statura e per la "r" moscia. Ora, grazie alle sue capacità, Daniel ha raggiunto l'autostima. È sicuro delle sue capacità, ed è sempre pronto a difendere un amico in difficoltà.

Come funziona "Voglio essere un mago!"

Reality-talent in onda per cinque serate su Rai 2, "Voglio essere un mago!" porterà a sfidarsi tra loro 12 "teen wizard": ragazzi e ragazze tra i 14 e i 18 anni, chiamati a divertire e a stupire coi loro trucchi di magia. Provenienti da tutta Italia, gli aspiranti maghi saranno divisi in tre casate (le Volpi Rosse, le Piume D’Oro e gli Abisso Blu) e sudieranno le art magiche, per poi sfidarsi per superare gli esami ed evitare la bocciatura. Alcuni di loro conquisteranno il diploma di mago e il migliore si aggiudicherà la bacchetta d’oro.

Il narratore del programma sarà Silvan, il Mago dei Maghi. Mentre, ad insegnare ai concorrenti grandi illusioni, mentalismo e micromagia saranno Eleonora Di Cocco, Federico Soldati, Jack Nobile, Hyde e Sbardper. A presiedere il corpo docente ci sarà un “magister”, Raul Cremona, che avrà il compito di supervisionare gli apprendisti e gli insegnanti nelle loro attività.