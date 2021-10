Davide e Sveva, due brianzoli tra i protagonisti de "Il Collegio"

La sesta edizione de "Il Collegio" debutta il 19 ottobre in prima serata su Rai 2. E, tra i suoi concorrenti, avrà due giovani ragazzi brianzoli: Davide e Sveva.

Davide Maroni ha 16 anni e viene da Nova Milanese, Sveva Accorrà ha 14 anni e viene da Monza. I due fanno parte dei venti studenti che, dall'anno 2021, verranno catapultati nel 1977. Un anno davvero importante, nel sistema educativo italiano, capace di segnare una svolta economica e sociale poi completata nel decennio successivo.

Per diverse settimane, Davide e Sveva vivranno all'interno del collegio Regina Margherita di Agnani. Dimenticheranno le abitudini della vita moderna, i social e la tecnologia, e s'immergeranno in un mondo analogico che non gli appartiene. A condurre il programma sarà Giancarlo Magalli, mentre in classi i ragazzi saranno seguiti da Andrea Maggi (italiano), Maria Rosa Petolicchio (matematica e scienze), Luca Raina (storia e geografia), Alessandro Carnevale (educazione artistica) e dal preside Paolo Bosisio.