Parco della Preistoria, camminare tra i dinosauri a mezz'ora d'auto da Monza

Ti piacerebbe organizzare una gita in giornata, insieme ai tuoi bambini? In circa trenta minuti d'auto da Monza puoi raggiungere il Parco della Preistoria, a Rivolta d'Adda (in provincia di Cremona).

Facilissimo da girare, anche con passeggini e carrozzine, il parco si trova in un'area naturale costituita da 100 ettari di bosco, e ospita decine e decine di ricostruzioni di dinosauri e specie preistoriche che - migliaia di anni fa - popolavano la Terra, ma anche scene di vita quotidiana e villaggi primitivi. Non solo: ci sono anche due laghetti, animali in semilibertà, un grande parco giochi, un labirinto, un percorso botanico, il Museo Paleontologico, aree pic-nic, un punto ristoro e tantissimi spazi in cui giocare.

Ciò che più conquista grandi e piccini sono però proprio i 50 dinosauri, a grandezza naturale, appartenenti a 34 specie preistoriche diverse. E poi gli animali, come le dolcissimi caprette a cui dare l'erba.

Il biglietto d'ingresso costa 16 euro dai 13 ai 64 anni, 12 euro dai 3 ai 12 anni, 14 euro sopra i 65 anni. I bambini fino a 2 anni entrano gratis.