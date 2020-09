Una domenica dal sapore medievale, tra i borghi e i castelli della Lombardia

Dopo la prima riapertura del 6 settembre (e il suo successo!), torna domenica 4 ottobre un "open day" davvero speciale. È il Castle Open Day, un viaggio alla scoperta dei castelli, dei borghi e dei palazzi medievali della media pianura lombarda.

In occasione della manifestazione “Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali” promossa dall’associazione Pianura da Scoprire sarà possibile prendere parte a visite guidate e a diverse attività per rendere unica la giornata.

Si parte dalle tinte autunnali del prestigioso parco di villa Allegreni a Martinengo, aperto eccezionalmente al grande pubblico. Sempre nella stessa giornata il borgo di Martinengo aspetta i visitatori con lo storico mercatino del collezionismo e dell’antiquariato sotto i portici quattrocenteschi. Nel castello di Urgnano sarà proposto un percorso ad hoc per i più piccoli. A Pumenengo spazio invece agli approfondimenti culturali con la possibilità di visitare anche il Santuario Madonna della Rotonda. Tra storia, arte, natura e tradizioni locali si potrà passare una giornata immersi nel passato o nel relax di un territorio lontano dalla frenesia cittadina.

Questi nel dettaglio i luoghi visitabili: Calcio con la visita ai muri d’autore, il borgo di Cassano d’Adda, il castello di Cavernago, il castello di Malpaga, il borgo di Martinengo, il castello di Pagazzano, il castello di Pandino, il castello di Pumenengo, la rocca e il borgo di Romano di Lombardia, il castello di Solza, il borgo di Treviglio, il castello di Trezzo sull’Adda e il castello Albani di Urgnano.

È richiesta la prenotazione, in modo da garantire l’organizzazione di gruppi senza creare assembramenti. La segreteria organizzativa dell’associazione Pianura da Scoprire è disponibile per tutte le informazioni anche per gruppi numerosi o tour ad hoc, per associazioni, in ogni giorno dell’anno, chiamando al numero 0363 301452 o all’indirizzo mail: info@pianuradascoprire.it.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Qui tutte le info sull'iniziativa.