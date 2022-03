A un'ora da Monza si può dormire all'interno di un aereoplano

Dormire a bordo di un aereo? No, non stiamo parlando del sonno scomodo dell'Economy Class, mentre l'aereoplano vola verso la destinazione delle tue vacanze. O della tua trasferta di lavoro. Stiamo parlando di una vera suite, comodissima e decisamente originale.

Per vivere l'esclusiva esperienza bisogna andare a Brembate Sopra, in provincia di Bergamo, dove il 12 marzo apre le porte la Natur Air Suite. Qui, ad un'ora d'auto da Monza, all’interno del parco comunale di via XXIV Maggio, lo scorso luglio è stato portato un Fokker 27 del 1968. Il vecchio velivolo è stato trasformato nel primo b&b d'Italia all'interno di un aeroplano, grazie a NatureRooms.

Con una lunghezza di 30 metri e altrettanti di apertura alare, è stato trasformato in un open space capace di ospitare comodamente fino a quattro persone. Al suo interno si trovano un letto matrimoniale e due singoli, mentre all’esterno gli ospiti possono godere di un’area relax dotata di sauna e idromassaggio, oltre che di un piccolo parco giochi per i bimbi.

Prelevato dall'aeroporto di Orio al Serio, dove era utilizzato dalla ormai fallita MiniLiner, il velivolo è stato trasportato e depositato al parco utilizzando camion e gru.

A realizzare questo singolare progetto è stata la società Nature Experience, fondata insieme ad un gruppo di amici da Giampiero Bianchi, il quale ha dichiarato che - a differenza di altre soluzioni simili in altri Paesi del mondo come Canada, Olanda e Colombia, che hanno scelto aerei più grandi come un 747 - loro hanno optato per un fokker di 30 metri di lunghezza appartenuto ad una compagnia per il servizio postale francese, e acquistato poi all’asta.

Pernottando qui è possibile ordinare anche un aperitivo (con tagliere di salumi e formaggi tipici bergamaschi e una bottiglia di Prosecco bio), e si può richiedere un allestimento personalizzato per eventi e occasioni speciali. Il prezzo? A partire da 420 euro, per due o quattro persone, con prima colazione inclusa.