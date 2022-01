A un'ora da Monza si può dormire nella cabina di una funivia

Se sei in cerca di un'esperienza davvero insolita, da vivere in compagnia della tua dolce metà, c'è una meta che dovresti segnarti in agenda: è la CableWayRoom, raggiungibile da Monza con un'oretta di macchina.

Quella che un tempo era una cabina della funivia Albino-Selvino, sull’Altopiano Selvino Aviatico, è oggi una suite panoramica con piscina privata e una vista che toglie il fiato a Selvino (in provincia di Bergamo). Le sue finestre si affacciano sulle Prealpi Orobiche, il materasso ad acqua guarda ad un lucernario da cui ammirare le stelle. Ma c'è anche una televisione, c'è il Wi-Fi e c'è tutto il necessario per sentirsi come a casa. Composta da due piani, la speciale suite ospita persino due altalene su cui sedersi per la colazione. L'effetto è talmente romantico che tante sono le coppie ad aver scelto la vecchia cabina come location per la proposta di matrimonio, o per festeggiare un'occasione speciale.

Quando andarci? Ogni mese, aprono le date per il mese successivo. Il costo è di 290 euro a notte in bassa stagione e di 320 euro a notte in alta stagione, comprensivi di colazione servita in camera. L'accesso è consentito ai soli ospiti maggiorenni, e non è possibile portare bambini né animali.