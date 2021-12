L'idea perfetta per un weekend? Dormire in uno chalet fatto di neve

Vuoi "evadere" da Monza, regalandoti un weekend originale? A poco più di 200 chilometri da Monza, Livigno ti aspetta con una proposta decisamente allettante: uno chalet sulla neve, fatto interamente di... neve! Al fianco dell'Hotel Lac Salin SPA & Mountain Resort****S, circondato dalle montagne e con un maggiordomo a disposizione, lo chalet è in realtà una lussuosa suite. Con mobili fatti di neve, e temperature vicine allo zero. Non temere di aver freddo: dormirai in un sacco a pelo termico, e ti risveglierai con caffé o té bollenti serviti a letto (prima della colazione vera e propria, all'interno dell'hotel).

Perfetto per una fuga romantica, lo chalet di neve aprirà le sue porte il 18 dicembre per poi richiuderle il 20 marzo. A scolpirlo, l’artista livignasca Vania Cusini.

Non si tratta di una "semplice" notte sotto zero, in realtà. Quella proposta è una vera esperienza, che comprende - oltre alla notte nella Snow Suite - anche un'esperienza alpina a scelta (passeggiata con gli alpaca, escursione guidata con le ciaspole, degustazione di vini valtellinesi o un'esperienza Fashion con il Personal Shopper), una cena a lume di candela nella Stua de Legn, una tisana della buonanotte alle erbe alpine, caffè o tè al risveglio, colazione tradizionale e rituale di coppia nella Private SPA.

Il prezzo? Non esattamente economico (sebbene l'esperienza nel valga la pena!): 590 euro durante la settimana, 790 euro nel weekend.